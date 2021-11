Se han aprendido lecciones desde el levantamiento de Sudán de 2019, que nunca fue derrotado por completo. Las masas experimentadas han empujado a los militares a un punto muerto. Ahora, deben avanzar hacia la victoria.

Después de que el primer ministro Abdalla Hamdok y su esposa fueran secuestrados y el gobierno de transición se disolviera por decreto militar el lunes, la Asociación de Profesionales Sudaneses (SPA) y el Partido Comunista de Sudán emitieron un llamado para realizar protestas en todo el país y desobediencia civil, y este último pidió una huelga política. Hubo una respuesta inmediata y tremenda de las masas, que salieron a las calles para repeler el golpe. La mayoría de los manifestantes se movilizaron en Jartum, pero también hubo grandes multitudes en Bahri, Omdurman, Atbara, Dongola, El-Obeid, Port Sudan, Gezira, Al Fashir, Madani y el estado del Mar Rojo, con gente levantando barricadas y quemando neumáticos, creando cortinas de humo para protegerse de las fuerzas de seguridad.

Las organizaciones de trabajadores también respondieron a la convocatoria, con huelgas iniciadas por al menos 20 organizaciones sindicales y profesionales. Estas organizaciones representan a médicos y farmacéuticos, funcionarios públicos, ingenieros, mineros, profesores universitarios, maestros de escuela y trabajadores de la producción de alimentos. El sindicato de pilotos ha declarado una huelga, dejando en tierra vuelos tanto de la aerolínea nacional como de Sudan Airways, así como de las aerolíneas locales Badr y Tarco. Los trabajadores de la petrolera estatal Sudapet anunciaron que se unirían al movimiento, seguidos de todo el sector petrolero. Los trabajadores ferroviarios de Atbara han abandonado las instalaciones ferroviarias para unirse a las protestas, al igual que los empleados del Banco Central. Además, pequeñas empresas de todo el país han cerrado sus puertas en solidaridad con el movimiento de resistencia. Muchas de estas huelgas y cierres se lanzaron espontáneamente desde abajo, en lugar de seguir el llamamiento de ninguna dirección nacional.

Las masas se enfrentan a la represión

Con la tapadera de un apagón de Internet, el TMC desató a las fuerzas de seguridad sobre las masas, en su mayoría las temidas Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), integradas por las milicias tribales Janjawid bajo el mando del reaccionario General Hemeti. En breves momentos de conexión a Internet, comenzaron a filtrarse videos de Sudán de matones armados apaleando a los manifestantes y dejando cadáveres a su paso. Un vídeo viral muestra a las RSF invadiendo un dormitorio universitario de mujeres y atacando a los residentes. El rostro de la joven que grabó y publicó el vídeo se muestra magullado y ensangrentado, mientras hay gritos a su alrededor.

Al-Tayeb Mohamed Ahmed, un activista de Jartum, informó en una entrevista en línea con Democracy Now que las fuerzas de seguridad estaban matando a los manifestantes de forma indiscriminada. “Dispararon granadas paralizantes. Luego dispararon munición real. Dos personas murieron. Lo he visto con mis propios ojos. Luego regresaron dos veces y mataron a uno más. Este es el tercero que vi". Un cirujano de Jartum describió que las camas de los hospitales se llenaron con decenas de víctimas, muchas de ellas tan gravemente heridas que nunca volverán a caminar. “La mayoría de las heridas estaban destinadas a ser mortales. Simplemente disparaban a las personas o las golpeaban en la cabeza o en el pecho”, dijo. “Algunos de los casos que llegaron eran demasiado complicados. No había nada más que pudiéramos hacer por ellos".

Un manifestante de 17 años caminó 15 kilómetros desde su casa en el sur de Jartum para llegar al cuartel general militar el lunes, junto con miles de personas más. Cuando llegaron allí, las RSF estaba esperando y los obligó a retroceder, disparando al manifestante en la columna vertebral. “Estábamos huyendo y seguimos corriendo. Pero luego me dispararon y vi caer a muchos otros, entre ellos un anciano que murió”. Otro joven en la misma protesta fue detenido en el suelo y golpeado con palos por una banda de ocho soldados hasta que perdió el conocimiento. También le raparon la cabeza en un acto de humillación.

En Jartum, se vieron francotiradores en lo alto de los edificios, disparando contra civiles desarmados, incluidos niños en las barricadas. Mientras los manifestantes retiraban sus barricadas para dejar pasar las ambulancias, un camión conducido por un miliciano fue directamente a la multitud con velocidad, matando a una persona, mientras los soldados comenzaron a disparar y sacar a los paramédicos de sus ambulancias. El cirujano en Jartum dijo que los soldados de las RSF también invadieron su hospital y exigieron al personal que entregara a los manifestantes. “Por supuesto que nos negamos”, dijo. “Usaron armas pesadas para aterrorizarnos, incluida Doshka [la ametralladora DShK de fabricación rusa]. Los pacientes tuvieron que esconderse debajo de sus camas y asientos. Algunas de las balas alcanzaron las puertas del hospital”. En el momento de redactar este artículo, siete manifestantes más han muerto en Jartum, y es probable que las víctimas se sumen en otras zonas.

Pero a pesar de esta brutal represión, las masas se niegan a retirarse. Por el contrario, el látigo de la reacción los está impulsando hacia adelante. Hoy [28 de octubre], Reuters informó sobre milicianos armados derribando barricadas, solo para que grupos de jóvenes las reconstruyeran unos minutos después. "Queremos un gobierno civil", dijo uno de los jóvenes manifestantes. "No nos cansaremos". En todo Sudán, la gente está protestando y organizando sentadas, gritando "¡Abajo el régimen militar!" Y "¡Civil!" (es decir, gobierno civil). Uno de los lemas principales: "¡No retrocedas!" - enfatiza la comprensión por parte de las masas de lo que significaría un retorno a la dictadura militar y la necesidad de librar una lucha revolucionaria para evitarlo a toda costa. Al igual que en 2019, las mujeres, que enfrentan una terrible represión en Sudán, están a la vanguardia de este movimiento y son muy visibles en las manifestaciones.

Las masas han aprendido lecciones de la experiencia de la revolución de 2019 y las están aplicando en su autoorganización espontánea. “Creo que los últimos dos años... se ha desarrollado un entorno político muy dinámico en el país, donde la gente tomó las calles más de lo que fue a las escuelas y universidades”, dijo Ahmed. “Las personas, solo ciudadanos, se comunican entre sí. El Internet está fuera de servicio. La conexión telefónica es muy mala. Creo que una red está funcionando. Pero aun así, la gente va de puerta en puerta, hablando entre ellos, ya sabes, animándose unos a otros a tomar las calles. Recuerde que no teníamos redes sociales [en] diciembre de 2018 a abril de 2019. No tuvimos nada de conexión al Internet durante más de tres semanas después de la masacre de junio de 2019. Entonces, las personas han desarrollado no solo la capacidad de recuperación sino también las habilidades de comunicación más allá de la tecnología".

El ejército está intentando cerrar la comunicación entre activistas e intimidar a los que hablan. Los medios de comunicación locales informaron sobre activistas en El'Obeid que se oponían a las declaraciones de Burhan en los medios. Inmediatamente después, fueron arrestados. Por lo tanto, los manifestantes se han estado advirtiendo unos a otros que eviten hablar con los medios de comunicación profesionales. Un activista sobre el terreno informó que los comités locales han dado órdenes de continuar compartiendo imágenes y vídeos de los acontecimientos en línea durante los lapsos en el cierre de Internet y difundir información dentro de Sudán por medios directos. “[Los apagones de Internet] nunca nos detuvieron antes, y no nos detendrán ahora. Vamos de puerta en puerta, deslizamos folletos por las puertas, en algunas áreas detrás de las barricadas, si es seguro, la gente organiza círculos educativos por la noche”.

Doble poder

Estos círculos están siendo organizados por los comités de resistencia vecinales. Estos organismos fueron formados por la clase trabajadora sudanesa durante la revolución de 2019. A pesar de los intentos del ejército de intimidarlos y destruirlos, mediante el arresto y asesinato de destacados activistas, como Mohamed Ismail Wad Akr en mayo de 2021, continuaron operando en condiciones clandestinas. Se han desarrollado más allá de la simple organización en vecindarios y se han vinculado a nivel regional para formar comités de distrito, como puede verse en el Consejo de Resistencia de Ombada, el Consejo de Resistencia del Este de Jartum y el Consejo de Resistencia de Kararri. Como resultado de este trabajo clandestino, estas estructuras prefabricadas pudieron entrar rápidamente en acción cuando los militares lanzaron su golpe de Estado. Algunos son lo suficientemente fuertes como para convertirse efectivamente en el gobierno local e impedir la represión por parte de los militares. Por ejemplo, el Consejo de Resistencia de Omdurman informa que no se han realizado arrestos y que la ciudad permanece bajo su control.

En los círculos de discusión organizados por estos comités, las masas planifican su estrategia para vincularse con el movimiento obrero en su lucha contra el golpe. Se planea una "Marcha de Millones", junto con una huelga general, para el sábado 30 de octubre. El siguiente discurso fue pronunciado en una reunión en Atbara:

“La toma de conciencia es importante y es tarea de todos, desde los más pequeños hasta los más mayores. La revolución unió a todos por necesidad, jóvenes, viejos, experimentados, inexpertos, todos somos uno cuando estamos en la calle. Todos salimos a defender nuestra democracia civil... Los cuerpos profesionales, los sindicatos de trabajadores del Valle del Nilo y otras organizaciones gubernamentales locales, declararon que se sumarán a la desobediencia civil. Nosotros, los revolucionarios, vigilaremos estas huelgas, marcharemos a las 8 de la mañana, ingresaremos a estas organizaciones, una a una, si no están en huelga, nos aseguraremos de que hagan huelga. Esto es para todos los sudaneses que saldrán el sábado, y aquí en Atbara los seguiremos. Así como le enseñamos una lección a Bashir y su pandilla, también le daremos una lección a Burhan y a su pandilla. Saldremos a las calles ese día, y hasta entonces, haremos estos discursos por la noche, todas las noches”.

Estas actividades muestran el ingenio y la capacidad organizativa de las masas, que han emergido más fuertes y sabias tras los muchos flujos y reflujos de la revolución de 2019. La SPA ha hecho ahora un llamado a nivel nacional para que estos comités amplíen sus filas; y organizar órganos de recaudación de fondos; adquirir recursos y expertos médicos; y la creación de órganos responsables del mantenimiento, la comunicación y la seguridad. Estos órganos deben desarrollarse y generalizarse.

Ya hemos visto coordinación a nivel regional. Esto debe expandirse ahora a nivel nacional y los sindicatos y todas las demás organizaciones revolucionarias deben integrarse en ellos. A partir de esto, podría surgir una situación de doble poder, preparándose para un enfrentamiento decisivo entre el reaccionario TMC, que representa al antiguo régimen de Bashir, y los comités, que representan la revolución. Con carácter urgente, estos órganos también deberían establecer comités de autodefensa y organizar una campaña sistemática para ganarse a los soldados rasos del ejército. La contrarrevolución, encabezada por RSF, no escatimará en medios para proteger sus intereses. La única forma de garantizar que no ocurra otra masacre es preparar al pueblo para que se defienda, de manera disciplinada, con las armas en la mano.

Los golpistas claramente han sido sacudidos por la magnitud de la oposición masiva. Ayer, Hamdok fue devuelto a su casa, aunque permanece bajo vigilancia; y Burhan tuvo un segundo discurso televisivo en el que adoptó un tono más defensivo. Afirmó que el golpe era necesario para evitar una guerra civil, dado el estancamiento entre las alas militar y civil del gobierno de transición. Afirmó que un enviado de Estados Unidos, Jeffrey Feltman, no logró negociar un acuerdo entre las dos alas del gobierno, confirmando que el imperialismo estadounidense sabía que estaba a punto de ocurrir un golpe o estaba convencido por las falsas promesas del ejército. Reiteró el compromiso de los militares con una transición democrática a través de elecciones en 2023 y dijo que el estado de emergencia terminará pronto. Prometió que los ministros y políticos "inocentes" arrestados pronto serían liberados, aunque algunos serían juzgados por tratar de "incitar a una rebelión dentro de las fuerzas armadas".

Este último comentario probablemente delata un factor importante en la situación: las divisiones en las fuerzas armadas. En 2019, una gran parte del ejército regular simpatizaba con la revolución. Hubo una gran fraternización entre los soldados rasos y los comités de resistencia vecinales. Aunque es difícil estar seguro, parece que la mayor parte de la represión que se está produciendo actualmente en Sudán la llevan a cabo las RSF, en lugar de las tropas regulares. Mientras que el ejército regular está compuesto en gran parte por jóvenes ordinarios reclutados de origen pobre, de clase trabajadora y campesina, las RSF son una organización mercenaria financiada a menudo por saqueos y aterrorizando las zonas bajo su control. El hecho de que Burhan se apoye en las RSF para luchar contra la revolución revela que no puede confiar en las filas del ejército ordinario.

Estas divisiones de clases dentro de las fuerzas de seguridad podrían ser explotadas por las masas revolucionarias. Si hay alguna simpatía evidente en las filas de las tropas ordinarias, la confraternización debe reanudarse con urgencia. Una de las principales razones por las que el TMC no fue derrocado del poder en 2019 es que la SPA no hizo un llamado a los soldados para que se pasaran a la revolución. Este error no debe repetirse, y las masas deben sentar las bases para tal llamamiento, organizadas a través de los comités de resistencia.

En cualquier caso, la iniciativa parece escaparse de las manos de los golpistas. Sectores del gobierno civil permanecen intactos, a pesar de que Burhan declaró disuelto el gobernante Consejo Soberano. La ministra de Relaciones Exteriores, Mariam al-Mahdi, declaró el martes que ella y otros miembros de la administración de Hamdok siguen siendo la autoridad legítima en Sudán y continuarán con su "desobediencia y resistencia pacíficas". Burhan también despidió a los embajadores de Sudán en Estados Unidos, la Unión Europea, China, Qatar, Francia y Ginebra después de que se opusieran a la toma de poder.

El golpe fue recibido con una condena predecible por parte de la "comunidad internacional", representada por la ONU, EE.UU., la UE, el FMI y el Banco Mundial, que suspendieron la ayuda, amenazaron con nuevas sanciones y exigieron una transición a un gobierno civil. La Unión Africana también ha suspendido la membresía de Sudán. Si el golpe fracasa, los medios burgueses, por supuesto, lo atribuirán a la "presión internacional", pero esto es una tontería. Fue el tremendo movimiento de las masas sudanesas lo que obligó a Burhan a dar marcha atrás.

Pero incluso los supuestos "aliados" de Burhan le han dado la espalda. La Liga Árabe (un organismo que sigue en su mayoría la línea del gobierno egipcio, que en sí mismo es una dictadura militar bajo Abdel el-Sisi) ha rechazado el golpe, mientras que los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita hasta ahora no han dicho nada. Estos regímenes reaccionarios no apoyan la revolución sudanesa ni se oponen por principio a la dictadura militar. Pero pueden ver que Burhan ha calculado mal al lanzar este golpe prematuramente. Lo que más horroriza a estas personas es el hecho de que el golpe está revitalizando la Revolución Sudanesa, que amenaza con inspirar a los trabajadores de África y del mundo árabe a tomar las calles contra sus propios líderes dictatoriales. No es de extrañar que estos personajes no quieran tener nada que ver con el golpe de Burhan, que está cada vez más aislado.

El momento del golpe refleja el hecho de que Burhan se acercaba a la fecha límite para entregar la presidencia del Consejo Soberano a Hamdok a fines de octubre, según lo estipulado en el acuerdo de reparto del poder establecido por el gobierno de transición. Claramente, los militares no tenían la intención de ceder el poder a los políticos civiles. Una consecuencia de esto sería la expedición de entregar al antiguo presidente derrocado por la revolución de 2019, Al Bashir, a la Corte Penal Internacional. Tanto Burhan como Hemeti se opusieron enérgicamente a esto, que quieren que sea juzgado en Sudán, posiblemente por temor a que los mencione como culpables de las atrocidades cometidas durante la guerra de Darfur en 2003, donde fueron masacradas hasta 500.000 personas.

Además, con Hamdok como jefe de Estado, una investigación sobre la masacre de revolucionarios por parte de las RSF en junio de 2019 estaba a la orden del día, lo que sin duda pondría la responsabilidad de la masacre directamente en los pies de Burhan y Hemeti. Los líderes militares reaccionarios siempre han estado acostumbrados a gobernar el país sin oposición, saqueando sus riquezas y dominando a su pueblo con impunidad. La revolución de 2019 amenazó con detener el saqueo de riquezas, pero no llegó hasta el final. Los generales están decididos a dar marcha atrás en el tiempo y no están dispuestos a tolerar ningún acuerdo con la revolución. El acuerdo de poder compartido simplemente les brindó la oportunidad de esperar el momento oportuno de recuperar el control.

¡Derrotar a la junta! ¡Por la democracia! ¡Por el socialismo!

Burhan contaba con la impopularidad de los políticos civiles, que llevaron a cabo un cruel programa de austeridad a instancias de los acreedores imperialistas del gobierno. De hecho, hubo semanas de protestas y sentadas en Jartum pidiendo una toma del poder militar en el período previo al golpe, para restaurar el orden y abordar los fracasos del gobierno para acabar con el hambre y la pobreza en Sudán. Si bien estas protestas fueron apoyadas e impulsadas por los generales, no obstante reflejan el sentimiento de un sector más atrasado de la población que está desmoralizado y frustrado por la falta de progreso y reforma después de la revolución. Pero estos se encontraron con protestas a favor de la democracia mucho más grandes, que fueron decenas de miles incluso antes del golpe. Es notable que, a pesar de su decidida lucha contra el golpe de Estado, muchos de los manifestantes son plenamente conscientes de las limitaciones de los políticos civiles que han compartido el poder con los militares desde 2019. Ahmed comentó a Democracy Now:

“Casi todo el mundo tenía un problema con el gobierno... Pero a pesar de las críticas legítimas al gobierno de transición, incluidos los civiles, la mayoría de los sudaneses rechazarían, están rechazando el regreso de las fuerzas armadas... Para la mayoría de los sudaneses, particularmente los jóvenes, después de la revolución de 2019, lo importante es ver la transferencia de poder a un gobierno civil completo, ver elecciones. Tenga en cuenta que esto es después de 30 años de gobierno autoritario por parte del gobierno de Omar al-Bashir... La idea de que estamos retrasando el reloj, después de meses de protestas que derrocaron 30 años de gobierno autoritario, es algo que creo que la mayoría de los sudaneses simplemente no aceptará".

A pesar de que Burhan trató de distanciarse del 'trabajo sucio' de las RSF al librar un terror contrarrevolucionario en 2019, las masas ven a través de este ardid. "Burhan era responsable porque él era el líder, es así de simple", dijo Osman Mirgany, un periodista de Jartum. “Prometió no tocar la sentada y luego ocurrió una masacre. A partir de ese momento, la gente se dio cuenta de que nunca cumpliría sus promesas".

De hecho, el canto de sirena de Burhan sobre el "compromiso" del ejército para facilitar el gobierno civil no convence a nadie. Está claro como el día para las masas que, si el ejército se sale con la suya, las elecciones democráticas nunca se llevarán a cabo o se manipularán para garantizar que los militares mantengan el control.

Entre los comités vecinales y los sindicatos en huelga, vemos que comienza a emerger un ejemplo vivo del poder de los trabajadores. Estas son las únicas fuerzas capaces de derrotar al TMC. A diferencia de 2019, la SPA no debería tratar la lucha revolucionaria del pueblo como una palanca para asegurar las negociaciones con los militares. En cambio, las masas deberían ser conducidas a una confrontación final con los generales reaccionarios, para sacarlos del poder por completo.

Por lo tanto, el movimiento del 30 de octubre debe ser nada menos que una huelga general indefinida, con el objetivo explícito de derrocar a la junta. Para lograr esto, debe llegar a las bases de las fuerzas armadas, que también serán fundamentales para armar y preparar a las masas para defenderse. Esto debe ir acompañado de un llamado a una transición inmediata a un gobierno civil, es decir, por la convocatoria de una Asamblea Constituyente, para que pueda haber un proceso genuinamente democrático para decidir el futuro de Sudán.

Pero esto sólo no basta. El carácter represivo y dictatorial del gobierno en las últimas décadas es un reflejo directo del carácter decrépito y parasitario del capitalismo sudanés, incapaz de proporcionar una existencia digna al pueblo. La democracia no es una demanda abstracta, y su ausencia en el fondo refleja problemas sociales y económicos en una sociedad donde casi el 60% de la población está en la pobreza y más de la mitad está desempleada o sobreviviendo en el sector informal. En última instancia, la cuestión de la democracia no puede desconectarse de la cuestión del pan. De hecho, fue el programa de austeridad llevado a cabo por el gobierno de transición, para "estabilizar" la economía de Sudán y buscar préstamos externos, lo que sentó las bases para el golpe actual.

Mientras el capitalismo prevalezca en Sudán, ninguno de los problemas de la gente podrá resolverse. No es suficiente simplemente eliminar las cimas del régimen, que no han cambiado fundamentalmente desde que Bashir fuera derrocado. Deben tomarse medidas adicionales inmediatas para resolver los profundos problemas económicos y sociales que afligen a Sudán. Los generales contrarrevolucionarios, sus compinches capitalistas parasitarios, así como todos los miembros restantes del antiguo régimen, deben ser expropiados inmediatamente de todos sus activos y riquezas. Su dinero, oro, petróleo, puertos, industria y negocios deben ser puestos bajo el control de la clase trabajadora y los campesinos, y utilizados para llevar a cabo un amplio programa de reformas.

Al invertir esta riqueza sin explotar sobre la base de un plan democrático, se puede proporcionar a las personas trabajos y viviendas decentes, acceso a bienes esenciales como alimentos y combustible y educación pública de alta calidad. Toda la deuda externa debe ser repudiada de una vez: las sanguijuelas imperialistas ya han engordado con la sangre de Sudán, no merecen ni una gota más. Y la tierra debe ser parcelada a los campesinos, junto con la inversión necesaria en técnica, maquinaria y material para desarrollar el sector agrícola atrasado.

En resumen, las masas revolucionarias de Sudán deben comenzar la tarea de construir un régimen socialista: lo único capaz de sacar al país de su estado de subdesarrollo lamentable, romper las garras del imperialismo y expulsar a las élites militares reaccionarias y a sus fuerzas armadas perros de ataque sedientos de sangre. El pueblo de Sudán no está solo en esta lucha. Están previstas manifestaciones de solidaridad internacional en Alemania, Bruselas, Italia, Gran Bretaña, Suecia, Países Bajos, Canadá, Australia, Malasia y otros lugares, coincidiendo con la acción del 30 de octubre.

Los trabajadores solo deben confiar en sus propias fuerzas, y en las de sus hermanos y hermanas de todo el mundo, para conseguir su libertad y construir un futuro digno de sus muchos sacrificios. En última instancia, esto exige una lucha revolucionaria contra el capitalismo, todos sus agentes podridos y la barbarie que crea. Esto, a su vez, será un faro de inspiración para las masas pobres, obreras y campesinas que se extienden desde el Cuerno de África, a todo el continente, al mundo árabe y más allá.

¡Echar a la junta militar de una vez por todas! ¡Terminar la revolución!